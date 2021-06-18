Хоккеисты НХЛ назвали воспитанника «Салавата Юлаева» лучшим вратарем лиги

Фото: NHL.com

26-летний экс-игрок «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона НХЛ по версии самих хоккеистов.

Итоги анонимного опроса озвучили во время игр в полуфинале Кубка Стэнли. Около 500 атлетов НХЛ ответили на 14 вопросов, связанных с хоккеем.

54,12% опрошенных спортсменов признали, что лучшим игроком лиги в этом сезоне стал лучшим вратарем сезона НХЛ. С такой статистикой он с огромным отрывом обошел остальных голкиперов НХЛ – его коллеги набрали лишь по 8% и 5%.

Напомним, что в прошлом сезоне Василевский со своей командой «Tampa-Bay Lightning» завоевал главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли. Также он заслужил «Везина Трофи» - звание лучшего вратаря регулярного хоккейного сезона.