Уфимская школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

На днях школьники по всей стране сдавали Единый госэкзамен по химии. Когда пришли результаты, выяснилось, что ученица 11 класса уфимской гимназии №3 Юлия Зинатуллина набрала максимальный результат – 100 баллов. Об этом рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

Как выяснилось, стобалльница все школьные годы училась на одни пятерки. Юлия неоднократно становилась победителем и призером олимпиад по химии и биологии. Сейчас она планирует поступить в БГМУ и в дальнейшем стать врачом.

В мэрии Уфы поздравили Юлию Зинатуллину с успешной сдачей ЕГЭ по химии. «КП-Уфа» присоединяется к поздравлениям и желает будущему врачу удачи!