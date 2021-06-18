В Башкирии продолжают дорожать овощи, но есть и подешевевшие продукты

В Башкирии выросли цены на продукты питания Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии продолжают фиксировать рост цен на свежие овощи.

Последними данными о состоянии цен на рынке продовольственных товаров поделились в Башстате. Согласно официальным данным, в республике продолжается рост цен на свежие овощи. В частности, средняя цена на килограмм картофеля выросла на 22% и сейчас составляет порядка 57,7 рублей. Похожая ситуация обстоит и с ценой на морковь – она поднялась на 12% и остановилась на 77,8 рублей. Еще на 4%, 2,5% и 2,4% повысились цены на мясные консервы для детей, конфеты и пшено соответственно.

Впрочем, некоторые сезонные овощи, наоборот, подешевели. Например, цена на свежие помидоры и огурцы снизилась на 7 и 10%.

Также на 10% подешевели и куриные яйца.