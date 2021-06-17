В Башкирии будут судить мужчину за убийство семилетней давности

Жителя Благовещенского района осудят за убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летнего жителя Благовещенского района Башкирии осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление произошло семь лет назад.

18 мая 2014 года на дороге Уфа-Янаул обнаружили 28-летнего мужчину. У него было множество телесных повреждений. Пострадавшего доставили в районную больницу, однако спустя три дня он умер. В тот год найти виновного в убийстве правоохранители не смогли.

Однако в этом году сотрудники полиции вновь проанализировали материалы уголовного дела. Родственников и знакомых потерпевшего снова допросили. Были приняты меры по поиску очевидцев преступления.

В результате были установлены три свидетеля. В тот день они видели пострадавшего на дороге в компании обвиняемого. Но, побоявшись возмездия, не стали ничего сообщать сотрудникам полиции.

Полицейские проверили алиби обвиняемого и предъявили ему собранные доказательства. В итоге тот сознался в содеянном.

Следствие установило, что в мае 2014 года потерпевший попросил обвиняемого и его знакомого подбросить его на автомобиле. В пути мужчины поссорились. Обвиняемый начал спрашивать, когда потерпевший вернет долг его знакомому и предложил ему взять для этого деньги в кредит.

Мужчины остановили автомобиль и ушли в лес для выяснения отношений. Однако там конфликт перешел в горячую фазу. Обвиняемый множество раз ударил потерпевшего руками и ногами по различным частям тела. Также он нанес ему удар битой по голове.

Завершив избиение, обвиняемый вернулся в машину и сказал своему знакомому, что потерпевший с ними уже никуда не поедет, после чего оба уехали. Потерпевшего обнаружила прохожая, она же и вызвала медиков.

В настоящее время все следственные мероприятия завершены, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу.