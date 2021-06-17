В воздухе на севере Уфы вновь зафиксировали отравляющие вещества

Хлорид водорода – крайне токсичным газом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 июня в уфимском микрорайоне Черниковка зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в 2,7 раз.

На улице Свободы, как сообщили «UfaTime» сотрудники Башгидромета, было выявлено превышение концентрации хлорида водорода.

Данный газ широко применяют в промышленности и используют для производства соляной кислоты, хлоридов металла, глюкозы, сахара, желатина, клея, окрашивания тканей и травления металлов.

Хлорид водорода является крайне токсичным газом. Его относят к третьему классу опасности. Небольшая концентрация в воздухе относительно безопасна, однако при превышении ПДК вызывает кашель, удушье и воспаление дыхательных путей.