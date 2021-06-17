Руководство уфимского завода уклонилось от уплаты 17 млн рублей налогов

Руководство завода погасило и долг перед государством, и штраф Фото: Лия МУРАДЬЯН

Руководство «Уфимского краностроительного завода» уклонилось от уплаты 17 млн рублей налогов за счет подставных фирм. После вмешательства Следственного комитета, возбудившего уголовное дело, предприятие возместило ущерб бюджету России. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как пояснили в СК РБ, с октября по декабрь 2019 года руководство завода организовало формальный документооборот с подставными юрлицами в качестве контрагентов. Таким образом была создана видимость оплаты услуг, работы или поставки товаров. Затем представители предприятия подали в налоговую недостоверные сведения, благодаря чему получили налоговый вычет.

– В результате незаконных действий предприятием не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 17 млн рублей, – заключили следователи.

После разбирательства, организованного Следственным комитетом, налоговая задолженность и наложенный штраф были уплачены.