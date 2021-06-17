Следствие озвучило свою версию гибели 9-летней девочки и ее отчима на озере в Башкирии

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности гибели 9-летней девочки и ее отчима на озере. Напомним, трагедия случилась 16 июня вблизи села Мерясово Баймакского района: 40-летний мужчина утонул вместе с падчерицей во время купания.

– Мужчина решил научить плавать 9-летнюю падчерицу. Во время нахождения в воде мужчина и девочка начали тонуть, к сожалению, спасти их не удалось. Тело девочки вскоре было извлечено из воды, тело мужчины было обнаружено и извлечено прибывшими спасателями, – передали в СК РБ.

Там добавили, что погибшие купались на необорудованном пляже, «где имеются резкие перепады рельефа дна».

Сейчас в деталях происшествия разбираются следователи Сибайского отдела. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, опрашивают очевидцев и устанавливают причины несчастного случая.

В 2021 году в водоемах Башкирии утонули 14 человек, четверо из них – несовершеннолетние. В СК РБ призвали соблюдать основные правила безопасности на водных объектах. В ведомстве рекомендуют не плавать в необорудованных для этого местах и без надзора спасателей.