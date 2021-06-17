Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2021 12:00

В башкирском озере утонули 9-летняя девочка и ее отчим

Трагедия случилась в Белорецком районе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Озеро Графское // фото: МЧС РБ

Озеро Графское // фото: МЧС РБ

В озере Графском рядом с селом Мерясово Баймакского района Башкирии утонули два человек: 9-летняя девочка и ее 40-летний отчим. О трагедии сообщили в МЧС и Госкомитете республики по ЧС.

Трагедия произошла накануне, 16 июня. По предварительным данным, школьница вместе с родителями отдыхала на необорудованном пляже. В какой-то момент она ушла под воду, на помощь ей бросился отчим. Мужчина не смог спасти девочку и утонул сам.

Сначала сотрудники экстренных ведомств нашли тело несовершеннолетней, а спустя некоторое время – ее отчима.

Сейчас Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту происшествия.