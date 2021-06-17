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Общество17 июня 2021 11:53

Лед на траве! На село в Башкирии обрушился дождь и град

Местные жители засняли видео шторма
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии засняли на видео град в Буздяке Фото: vk.com

В Башкирии засняли на видео град в Буздяке Фото: vk.com

На село Буздяк в Башкирии обрушился град – местные жители сняли его на видео.

В республике продолжаются настоящие погодные качели. Жаркое начало недели сменилось пасмурной, но душной средой, в конце которой и вовсе начался дождь. В некоторых районах Башкирии этим все не ограничилось. Так на село Буздяк обрушился град. Судя по видео местных жителей, назвать его рекордным нельзя, но для сельчан такое природное явление стало явным сюрпризом.

Напомним, что ранее жители Башкирии засняли еще одно необычное видео – на озере Муклекуль поселились сотни мелких лягушек.