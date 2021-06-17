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Здоровье17 июня 2021 11:34

Башкирия развернет 500 дополнительных коек для зараженных коронавирусом

Профильные госпитали «почти полностью заполнены», сообщил глава местного Минздрава
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В больницах Башкирии развернут дополнительные места для больных коронавирусом

В больницах Башкирии развернут дополнительные места для больных коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях «почти полностью заполнен». Министерство здравоохранения республики дополнительно развернет 500 мест для зараженных коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава ведомства Максим Забелин.

– Дополнительно мы открываем 250 коек для новых заболевших коронавирусом, на очереди – ещё 250 мест в больницах республики, – сказал руководитель Минздрава. – Врачи вновь мобилизуют все силы.

Напомним, сегодня в Башкирии могут ввести новые ограничительные меры в связи с наступлением третьей волны коронавируса. Разработать предложения по ужесточению режима повышенной готовности поручил глава региона Радий Хабиров.