Башкирия развернет 500 дополнительных коек для зараженных коронавирусом

В больницах Башкирии развернут дополнительные места для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях «почти полностью заполнен». Министерство здравоохранения республики дополнительно развернет 500 мест для зараженных коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава ведомства Максим Забелин.

– Дополнительно мы открываем 250 коек для новых заболевших коронавирусом, на очереди – ещё 250 мест в больницах республики, – сказал руководитель Минздрава. – Врачи вновь мобилизуют все силы.

Напомним, сегодня в Башкирии могут ввести новые ограничительные меры в связи с наступлением третьей волны коронавируса. Разработать предложения по ужесточению режима повышенной готовности поручил глава региона Радий Хабиров.