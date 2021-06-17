Хабиров поручил ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса

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Глава Башкирии Радий Хабиров 17 июня поручил оперативно подготовить предложения по ужесточению мер из-за возможного обострения ситуации с коронавирусом. Рекомендации специалистов будут рассмотрены уже сегодня вечером. Принятые ограничения закрепят в указе о режиме повышенной готовности.

По словам главного санитарного врача республики Анны Казак, в России началась новая волна заражений – она идет с Москвы и Санкт-Петербурга.

– С учётом отпускного сезона, школьных каникул и некоторым послаблением карантинных мер риск распространения коронавирусной инфекции возрастает в разы, – рассказала глава Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин доложил о «почти полном» заполнении коечного фонда. Ведомство распорядилось открыть еще 500 мест для новых заболевших. «Врачи вновь мобилизуют все силы», – добавил министр.

Руководитель республики Радий Хабиров призвал «соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности» и носить маски в общественных местах. Самым эффективным способом победить пандемии он назвал вакцинацию. На данный момент в Башкирии привитыми от COVID-19 числятся 336 133 человек.

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировали 100 случаев коронавируса. Последний раз столь высокий показатель инфицирования был зафиксирован в середине весны.