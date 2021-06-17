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Общество17 июня 2021 9:42

Подведены итоги сдачи ЕГЭ по первым трем предметам – у Башкирии 23 стобалльника

14 выпускников получили наивысшую оценку по химии, двое - по литературе и семеро - по географии
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Экзамены по химии, литературе и географии сдавали почти 4,4 тысячи выпускников из Башкирии

Экзамены по химии, литературе и географии сдавали почти 4,4 тысячи выпускников из Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 мая почти 4,4 тысячи выпускников башкирских школ сдавали единый государственный экзамен по химии, литературе и географии. Работы уже проверены – сто баллов по этим предметам получили 23 школьника. Об этом 15 июня сообщил республиканский Минобр.

По химии насчитывается 14 стобалльных работ, по литературе – две, по географии – семь.

Согласно расписанию, 3 и 4 июня проходили сдачи ЕГЭ по русскому языку, 7 июня по профильной математике, 11 июня по истории и физике и 15 июня по обществознанию. Ближайший экзамен – по биологии – запланирован на 18-е число.