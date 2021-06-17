Хотела заработать легких денег: 20-летнюю девушку из Башкирии поймали с запрещенным веществом

В Башкирии поймали молодую закладчицу
20-летнюю жительницу Белорецка поймали по подозрению в распространение наркотиков.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что выйти на след закладчицы удалось благодаря оперативной информации. Вскоре стражи порядка установили личность девушки и задержали ее.
Молодая преступница сообщила, что приезжала в Белорецк из деревни. В городе она жила у своего родственника. Ей не хватало средств, которые ей присылали родители, поэтому она решила найти себе дополнительный заработок. Ничего лучше распространения наркотиков через закладки она придумать, к сожалению, не смогла. На злополучное объявление она наткнулась в интернете.
В итоге полицейские обнаружили тайники, которые оборудовала горе-белоречанка. По факту хранения наркотиков стражи порядка возбудили уголовное дело.