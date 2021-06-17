В Башкирии столб рухнул на внедорожник: водитель погибла

фото: ГИБДД РБ

Вечером 16 июня на трассе в Бирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным региональной ГИБДД, трагедия случилась около 19:00 на четвертом километре дороги Верхнелачентау-Новобаишево: 56-летняя уфимка на Renault Duster съехала в правый кювет, где врезалась в электроопору. После удара столб повалился на внедорожник и пробил крышу. От полученных травм женщина скончалась до приезда бригады медиков.

фото: ГИБДД РБ

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – передали в дорожной полиции.

За прошедшие сутки это единственный смертельный случай на дорогах Башкирии. В еще десяти авариях пострадали 13 человек.