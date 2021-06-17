Власти Башкирии готовят еще более жесткие ограничения для электросамокатчиков

На самокатах нельзя будет ездить со скоростью выше 10 километров в час Фото: Михаил ФРОЛОВ

Башкирский парламент разработал законопроект с ограничениями по использованию электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Законодатели предлагают запретить ездить на электросамокатах в населенных пунктах со скоростью выше 10 километров в час и наложить ограничение на их использование для детей до 14 лет – они смогут прокатиться только под присмотром родителей в рекреационных зонах.

– Мы также намерены ввести запрет на передвижение на одном электросамокате двух и более человек, – отметил спикер парламента Константин Толкачев. – Ездить на них после принятия закона можно будет только в защитном шлеме, а в темное время суток – в светоотражающей одежде.

По словам председателя заксобрания, необходимость в подобных ограничениях вызвана «массовым и бесконтрольным использованием» электросамокатов: «ДТП с их участием происходят постоянно. Ежедневно люди получают травмы. […] Мы считаем необходимым принять республиканский закон, не дожидаясь решения на федеральном уровне».

Проект закона предусматривает административную ответственность за нарушение требований по использованию электросамокатов. Штрафы будут варьироваться в размере от одной до двух тысяч рублей (от трех до четырех тысяч при повторном нарушении).