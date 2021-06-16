После явления саранчи в Башкирии засняли нашествие лягушек

Пресноводные облюбовали местное озеро Фото: Гульфина Г.

В Башкирии местные жители засняли настоящее нашествие лягушек в селе Толбазы.

Необычный видеоролик с озера Муклекуль выложил в соцсети пользователь под ником adamaks7. На кадрах копошатся десятки если не сотни маленьких лягушат, которые испугавшись человека спешат спрятаться в траве на берегу.

Остается неизвестным, из-за чего на берегу небольшого озера появилось такое огромное количество лягушек. Возможно, это связано с аномальной майской жарой, которая накрыла Башкирию месяц назад.

Жители села Толбазы неоднозначно восприняли такое соседство с земноводными. Кто-то из сельчан испугался одного видео с лягушками, а другие только порадовались за водоплавающих птиц, которым будет чем питаться все лето.

К слову, накануне в Башкирии засняли нашествие саранчи в Баймакском районе.