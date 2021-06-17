В Уфе объявили срочные поиски пропавшей молодой женщины

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о пропаже Марины Ломовой из Уфы. Согласно переданным данным, женщина вышла из дома 15 июня в неизвестном направлении и исчезла.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие.

Была одета: кофта кораллового цвета, темно-синие брюки, белая футболка, чёрные полуботинки.

В настоящий момент пропавшую уже разыскивает полиция, поисковики и неравнодушные. Если вам что-то известно о местонахождении Марины Ломовой, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.