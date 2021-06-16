Активистки попросили Собянина объединить Уфу с Москвой

фото: соцсети

Уфимская активистка Алла Яковлева вместе со своими соратницами прилетела в Москву и попросила мэра Сергея Собянина объединить российскую и башкирскую столицы. Женщина в качестве гостинец привезла сити-менеджеру чак-чак.

– Цели объединения – «дотянуть» заработные платы и рабочие места до московских, так как стоимость коммунальных услуг и многие крупные компании у нас в Уфе принадлежат Москве. Мы просим навести порядок в строительной сфере, просим сохранить исторические памятники архитектуры, так как в Уфе их позволяют сносить разным застройщикам, – объяснила Яковлева на видео у приемной Собянина.

Кроме того, активистка попросила создать для уфимцев «комфортную и современную атмосферу» и наладить в городе «эффективную работу транспортной сети». Она также призвала Собянина «вразумить» главу Уфы Сергея Грекова и объяснить ему, «как заботиться о горожанах и быть ответственным мэром».