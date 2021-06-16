Синоптики спрогнозировали в Башкирии сильный ветер и дождь с грозами

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие сутки существенно испортится погода. Последними прогнозами поделились синоптики Башгидромета.

Завтра, 17 июня, по региону пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем может выпасть град. Ветер будет менять направления: с южного на западное и северо-западное, не исключены порывы до сильного.

Неблагоприятные явления практически никак не скажутся на температуре воздуха – в регионе будет тепло: ночью 15-20°, днем 23-28°.

Напомним, завтра власти Уфы намерены провести парад медицинских работников. Не исключено, что погода может внести свои коррективы в мероприятие – по данным МЧС РБ, дождь, град и усиления ветра не обойдут стороной башкирскую столицу.