Дизайнер и блогер Артемий Лебедев объяснил, зачем встретился с мэрами Уфы и Нефтекамска

Ратмир Мавлиев и Артемий Лебедев

На прошлой неделе дизайнер и блогер Артемий Лебедев посетил Башкирию, где встретился с мэрами двух городов – Уфы и Нефтекамска. В очередном выпуске своего новостного блога Лебедев рассказал, о чем говорил с сити-менеджерами.

– Мы встретились с мэром [Уфы Сергеем Грековым]. Прекрасно посидели, поговорили, провели рабочую встречу и договорились о разном сотрудничестве, – объяснил дизайнер. – В Нефтекамск я приехал для того чтобы встретиться там с мэром Ратмиром Мавлиевым – тоже провести рабочую беседу, прогуляться по городу, оценить масштаб возможных работ и потенциальных точек для сотрудничества.

Лебедев также добавил, что вместе с Мавлиевым «прогулялся по совершенно [замечательному] лесу», через который проходит «Тропа здоровья». Дизайнер признался, что завидует жителям Нефтекамска, у которых есть «такая прекрасная территория».