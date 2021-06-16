МЧС предупредило о ненастной погоде в Башкирии

В Башкирии завтра может выпасть град Фото: Александр ГЛУЗ

Завтра днем, 17 июня, в Башкирии ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра. Об этом предупредили в региональном МЧС.

В целом по республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди с грозами, а также град возможны как ночью, так и днем. Ветер будет южный, с переходом на северо-западный, местами усилится до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха после захода солнце упадет до 15-20°, по востоку до +10°, днем потеплеет: 22-27°, по югу до 32°. Ночью и утром на отдельных участках автодорог возникнет туман. Видимость ухудшится до 500-1000 метров.