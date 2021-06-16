Прокуратура Уфы опротестует приговор экс-полицейскому, который устроил конфликт с гаишником из-за подруги

Прокуратура собирается обжаловать приговор экс-сотруднику МВД

Уфимская прокуратура заявила о намерении опротестовать приговор 50-летнему экс-полицейскому, которого судили за конфликт с гаишником. Обвиняемый устроил перепалку с сотрудником ДПС, задерживавшим его подругу. Инцидент произошел в октябре 2017 года.

– Инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого находилась в нетрезвом состоянии. Обвиняемый по телефону потребовал от коллеги не составлять протокол в отношении своей знакомой и не отстранять её от управления транспортным средством, – передали в прокуратуре. – Получив отказ, полицейский приехал на место происшествия, и, создав конфликтную ситуацию, повторно потребовал отпустить водителя.

Бывшего оперуполномоченного судили по статье о «превышении должностных полномочий». Его приговорили к одному году условно. Такой вердикт прокуратура посчитала чрезмерно мягким и требующим обжалования. Кроме того, надзорное ведомство указало, что суд исключил из обвинения эпизод с применением насилия против гаишника. Изначально в уголовном деле говорилось, что экс-полицейский в пылу конфликта ударил сотрудника ДПС в пах.