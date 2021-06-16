В Башкирии обнаружили обезображенный животными труп пастуха

По данным следователей, животные покусали пастуха уже после его смерти

Утром 14 июня неподалеку от села Раевский Альшеевского района Башкирии был обнаружен труп пастуха, обезображенный животными. Предположительно, дикие собаки обглодали нижние конечности мужчины. Как стало известно «КП-Уфа», погибшего сельчанина зовут Марс. Ему 65 лет.

– Дядя Марс хороший был человек. Мой сосед по совхозу, – рассказала знакомая покойного. – Там [где нашли труп] реально ходит стадо диких собак. У меня дядя пошёл в ту сторону – и его собаки чуть не покусали. Еле булыжниками отделался.

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту обнаружения тела. В пресс-службе правоохранительного ведомства «КП-Уфа» сообщили, что, по данным судмедэкспертизы, смерть мужчины «наступила в результате сердечной недостаточности, все следы укусов на теле являются посмертными» то есть оставлены после кончины. Сотрудники уже осмотрели место происшествия и опрашивают очевидцев. Признаков криминального характера они пока не установили.