Статистика по COVID-19 в Башкирии на 16 июня: 95 человек заразились, 121 выздоровел, трое скончались

Еще у 95 жителей Башкирии выявили коронавирус за последние сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 95 человек. С начала пандемии в республике зарегистрировано 39 656 случаев инфицирования. Статистику на 16 июня опубликовал региональный оперштаб.

В течение прошедших 24 часов в связи с выздоровлением от COVID-19 с учета был снят 121 пациент. За все время выписались более 37,5 тысячи жителей.

Число умерших от коронавируса продолжает стабильно увеличиваться - он стал причиной смерти еще троих человек. За все время на территории Башкирии от инфекции скончались 549 жителей.

В ходе прививочной кампании оба компонента вакцины получили 331 079 человек.