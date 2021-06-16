Глава башкирского района, которого требовала уволить прокуратура, собирается идти на новый срок

фото: Юлай Ильясов // vk.com

У главы Куюргазинского района Башкирии Юлая Ильясова закончился двухлетний срок полномочий. Чиновник остался на своем посту в качестве исполняющего обязанности и намерен вновь возглавить муниципалитет. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Впереди конкурс, по результатам которого депутаты выберут следующего главу администрации. Я тоже планирую принять участие в этом. А дальше… дальше как решат депутаты… – написал Ильясов.

Напомним, в апреле текущего года башкирская прокуратура потребовала от Совета Куюргазинского района рассмотреть вопрос об увольнении Юлая Ильясова в связи с утратой доверия. В надзорном ведомстве заявили, что супруга чиновника «осуществляет контрольные и организационные функции районной администрации, незаконно пользуется служебным автомобилем с водителем». Кроме того в прокуратуре указали, что сам Ильясов в 2020 году укрыл более 1 млн рублей дохода и не указал три банковских счета в декларации.