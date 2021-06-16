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Происшествия16 июня 2021 8:59

Скончался молодой отец, который впал в кому после жестокого нападения в Башкирии

Врачи не смогли спасти Владислава Б.
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Молодого отца двоих детей Владислава Б., которого до полусмерти избили в башкирской деревне Беляшево, скончался. После жесткого нападения он впал в кому. Врачи оказались бессильны. О смерти 30-летнего мужчины сообщили его родственники.

фото: соцсети

фото: соцсети

Напомним, сам Владислав проживал в пермском поселке Куеда. В начале лета он приехал в Башкирию, где в ночь с 5 на 6 июня его избила пока еще неизвестная группа лиц. После случившегося пострадавший впал в кому – он получил черепно-мозговую травму, переломы руки и ушиб сердца. Его буквально забили металлическим предметом. Мужчину госпитализировали в пермскую больницу, где нейрохирурги успели ему сделать только одну операцию.