В Уфе пенсионера будут судить за хищение более 37 млн рублей у 252 человек

Процесс состоится в Октябрьском районном суде

В Уфе будут судить 68-летнего пенсионера, который вместе с сообщниками создал финансовую пирамиду и похитил у 252 вкладчиков более 37 млн рублей. Пожилой мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый возглавил кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест». Организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Ее офисы были открыты не только в Башкирии, но и в соседних республиках – Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии.

– После этого они заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 18 до 26 процентов. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов, – передали в прокуратуре.

Таким образом пенсионер с подельниками похитил у 252 вкладчиков более 37 млн рублей. В марте 2018 года мужчину объявили в розыск. Поймать его удалось только спустя два года, в сентябре 2020-го.

В прокуратуре добавили, что ранее уже прошел суд над соучастницей обвиняемого. Ее посадили в колонию общего режима на пять лет.