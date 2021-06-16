Новым гендиром «Салавата Юлаева» станет давний соратник Радия Хабирова

Баширова часто видели на хоккее в компании Радия Хабирова Фото: Рустем АХУНОВ

Заместитель администрации главы Башкирии Ринат Баширов в скором времени возглавит хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Новость о смене места работы Баширова появилась в СМИ Башкирии днем 15 июня. Сообщалось, что чиновник и близкий человек Радия Хабирова после очередного отпуска уйдет с поста в местном Белом доме.

Телеграм-канал «Taipov-hockey» сообщает, что после ухода из администрации Хабирова Ринат Баширов займет место генерального директора «Салавата Юлаева». С этим видом спорта Баширов знаком уже давно – он уже несколько лет был президентом клуба и де-факто курировал его работу в среде чиновников.

Нынешний генеральный директор команды Александр Курносов по информации наших коллег покинет свою должность после того, как выйдет из отпуска.