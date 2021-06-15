Полицейские вычислили детей, которые в Башкирии бросали камни в подростка-инвалида

фото: соцсети

В башкирском городе Салавате сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вычислили детей, которые бросали камни в подростка-инвалида.

Напомним, об инциденте стало известно благодаря соцсетям. Очевидец опубликовал ролик, на кадрах которого двое мальчиков бросают камни в юношу с ограниченными возможностями здоровья.

Как пояснили в МВД Башкирии, пострадавшему 16 лет, а его обидчикам – восемь и девять:

– Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г.Салавату установлены личности несовершеннолетних, которые фигурирует в видеозаписи, и их родителей. Известно один из мальчиков – 2005 года рождения, двое других 2012 и 2013 годов рождения. – передали в правоохранительном ведомстве.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Материалы, полученные по ее результатам, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.