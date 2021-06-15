Уфа проведет парад медицинских работников

Парад медицинских работников впервые состоялся в прошлом году Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 17 июня пройдет парад медицинских работников. Об этом сообщили в городской администрации.

Шествие состоится на улице Заки Валиди – на участке от Советской до Гафури. Проезжую часть на данном отрезке перекроют на пять часов – с 10:00 до 15:00. Кроме того, с 6:00 до 16:00 будет закрыта парковка перед конгресс-холлом «Торатау».

– Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства, – передали в мэрии.

Парад приурочен ко Дню медицинского работника, который в текущем году отмечается 20 июня. Впервые шествие врачей состоялось в 2020 году.