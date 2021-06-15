Статистика по COVID-19 в Башкирии на 15 июня: 92 заразились, 34 выздоровели, четверо скончались

На госпитализации в связи с инфицированием коронавирусом в Башкирии находятся 178 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии коронавирус выявили еще у 92 жителей. С начала пандемии на территории республики подтвердили 39 561 случай инфицирования. Статистику по состоянию на 15 июня обновил региональный оперштаб.

По последним данным, с учета по выздоровлению за последние сутки было снято 34 человека. Всего после лечения от COVID-19 выписались 37 387 пациентов.

Число умерших от коронавируса продолжает расти: за прошедшие 24 часа скончались четыре человека. За все время жертвами инфекции в Башкирии стали 546 жителей.

Прямо сейчас носителями ковида в регионе числятся 1626 человек, 178 из них лежат в больницах – 26 в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.