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Происшествия15 июня 2021 14:58

Иностранца, находящегося в розыске за преступление против несовершеннолетней, задержали в Башкирии

Чтобы избежать преследования, мужчина изменил имя
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В ближайшее время мужчине изберут меру пересечения

В ближайшее время мужчине изберут меру пересечения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Оренбургской области задержал на территории Башкирии иностранца, который находился в международном розыске за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как пояснили в областном СК, само преступление произошло еще в апреле 2012 года в Оренбургском районе. После содеянного злоумышленник скрылся от органов следствия за пределы России.

– Следователям удалось установить, что обвиняемый в феврале 2014 года получил новый паспорт, в котором изменил имя. Полученная в рамках международно-правового сотрудничества информация позволила задержать фигуранта […] на территории Республики Башкортостан, – добавили в СК.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Учитывая тот факт, что мужчина скрывался от правосудия, его отправят в следственный изолятор.