В Уфе возбудили уголовное дело против электросамокатчика, подозреваемого в наезде на пожилого мужчину

Фото: Альберт Галиакберов

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего уфимца. Молодой человек подозревается в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 82-летнему Роберту Галиакберову.

Напомним, 12 июня на проспекте Октября в Уфе электросамокатчик на полной скорости врезался в 82-летнего Роберта Галиакберова. Виновники произошедшего, по словам сына пострадавшего, не стали дожидаться врачей. Они просто подняли мужчину, усадили его на скамейку и оставили его в таком состоянии. Близкие обратились в полицию, злоумышленников удалось опознать по камере.

– В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, – сообщили сотрудники регионального следственного комитета.

Следователи допросят очевидцев, проанализируют видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведут судебно-медицинскую экспертизу и проверят электросамокат на соответствие предъявляемым техническим требованиям.