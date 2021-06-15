В Уфе из-за строительства путепровода до середины и конца лета перекроют участки дорог

Строящийся путепровод над проспектом Салавата Юлаева // ufacity.info

В Уфе из-за строительства нового путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди перекроют несколько участков дорог. Об этом сегодня, 15 июня, предупредили в городской администрации.

– С 16 июня до 31 августа 2021 года будет ограничено движение проезжей части крайней полосы правого съезда с улицы Заки Валиди на улицу Воровского и крайней полосы (третья полоса) улицы Заки Валиди на участке от улицы Воровского до улицы Заки Валиди, 73, – пояснили в мэрии.

Помимо этого, с сегодняшнего дня и до 15 июля закрыто движение по четырем полосам улицы Воровского (участок от Валиди до Пушкина).

В администрации башкирской столицы горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, обновленный путепровод на Валиди-Юлаева планируется открыть 15 августа.