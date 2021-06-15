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Общество15 июня 2021 13:08

«Я ни в коем случае не хочу, чтобы их убирали»: Гильмутдинов – об электросамокатах

Он считает, что для пользователей двухколесного транспорта необходимо ввести законодательные правила
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Гильмутдинов признался, что тоже катается на электросамокате

Гильмутдинов признался, что тоже катается на электросамокате

Динар Гильмутдинов, заявивший сегодня о своем уходе с поста начальника ГИБДД Башкирии, высказался об электросамокатах. Он заявил, что «ни в коем случае не хочет, чтобы их убирали» с улиц республики.

– Мы же живем в 21-м веке, в современном мире. Я тоже могу покататься, я тоже умею, себе тоже программу настроил. Это нужная вещь, современная и интересная, – отметил экс-руководитель башкирской Госавтоинспекции на пресс-конференции.

Полковник добавил, что для пользователей электросамокатов необходимо законодательно разработать правила дорожного движения. Пока сотрудники дорожной полиции могут составлять на них протоколы только в случае выезда на проезжую часть.

«Больше у нас к ним административного воздействия нет», сказал Гильмутдинов. По его мнению, «муниципалитетам надо строить специальные дорожки для самокатчиков», поскольку последние «приносят неудобства» и для пешеходов.

Напомним, в Уфе 12 июня в День города двое электросамокатчиков сбили на тротуаре 82-летнего мужчину. Пенсионер получил тяжелую травму – «сложный перелом шейки бедра».