«Я ни в коем случае не хочу, чтобы их убирали»: Гильмутдинов – об электросамокатах

Гильмутдинов признался, что тоже катается на электросамокате

Динар Гильмутдинов, заявивший сегодня о своем уходе с поста начальника ГИБДД Башкирии, высказался об электросамокатах. Он заявил, что «ни в коем случае не хочет, чтобы их убирали» с улиц республики.

– Мы же живем в 21-м веке, в современном мире. Я тоже могу покататься, я тоже умею, себе тоже программу настроил. Это нужная вещь, современная и интересная, – отметил экс-руководитель башкирской Госавтоинспекции на пресс-конференции.

Полковник добавил, что для пользователей электросамокатов необходимо законодательно разработать правила дорожного движения. Пока сотрудники дорожной полиции могут составлять на них протоколы только в случае выезда на проезжую часть.

«Больше у нас к ним административного воздействия нет», сказал Гильмутдинов. По его мнению, «муниципалитетам надо строить специальные дорожки для самокатчиков», поскольку последние «приносят неудобства» и для пешеходов.

Напомним, в Уфе 12 июня в День города двое электросамокатчиков сбили на тротуаре 82-летнего мужчину. Пенсионер получил тяжелую травму – «сложный перелом шейки бедра».