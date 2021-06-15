«Салават Юлаев» не хочет повышать зарплату Эдуарду Гиматову

В «Салавате Юлаеве» Гиматов играет с сезона 2017/2018 Фото: Рустем АХУНОВ

Руководство «Салавата Юлаева» отказывается повышать зарплату нападающему Эдуарду Гиматову.

По данным журналиста Алексея Шевченко, разочарованный своей зарплатой 27-летний форвард отказывается подписывать квалификационное предложение клуба. По данным инсайдеров, сейчас нападающий за сезон получает порядка 6 миллионов рублей.

Шевченко отмечает, что при Томи Ламсе Гиматов не отличается суперэффективной игрой и стабильно выходит лишь в четвертом звене. Тем не менее, Гиматов вырос в Уфе и является одним из немногих выпускников «юлаевской» школы хоккея в основе команды (это немаловажно для репутации клуба – Ред.).

Журналист сравнивает ситуации родного для уфимского хоккея Гиматова и 35-летнего Джеффа Плэтта с гражданством Белоруссии.

- Мы знаем, что Плэтту, который получает работу по каким-то непонятным причинам, выписывают 35 миллионов. Всем ясно, что он не стоит таких денег, а получив их, покинет Башкирию сразу, как только закончится действие контракта. К своим так плохо относятся не только в Уфе, но и в других командах. Это типично для лиги, - пишет Шевченко.

За прошлый сезон Эдуард Гиматов провел в составе «Салавата Юлаева» 30 игр. Форвард забил лишь один гол и отдал одну полезную передачу.