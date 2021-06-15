В Башкирии дети стали чаще заражаться коронавирусом

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Сегодня, 15 июня, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии с докладом выступил заместитель главного санитарного врача Башкирии Александр Жеребцов. Он озвучил последние данные по заболеваемости коронавирусом и отметил, что в последнее время все чаще COVID-19 стали «цеплять» дети.

- В структуре заболеваемости отмечается повышение заболеваемости среди детей до 14 лет. Тенденция сохраняется с 9 мая – то есть с начала каникул. С учетом роста заболеваемости среди детей, необходимо ограничить массовые мероприятия – развлекательные, культурные и спортивные, - заявил замначальника регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

Напомним, ранее Радий Хабиров предложил поднять вопрос о введении новых антикоронавирусных ограничений на заседании оперативного штаба в предстоящий четверг, 17 июня. Глава Башкирии подчеркнул, что у властей «есть основания переживать».