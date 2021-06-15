«Есть основания переживать»: Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 15 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров высказался о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге региональные власти ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Руководитель региона поручил башкирским чиновникам оценить ситуацию у нас в республике и, на основе этого доклада, он будет вносить изменения в указ «о повышенной готовности к ЧС», который вводит антикоронавирусные ограничения.

- У нас есть основания переживать. Пока объективных данных я не могу назвать. Но, учитывая, что мы провели много массовых мероприятий и снова ослабили масочный режим, полагаю, нам есть о чем задуматься, - заявил Радий Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что 3 июля в Башкирии откроется Фольклориада-2021. На праздник съедутся делегации из десятков стран, в том числе, не благополучных по распространению COVID-19.

- Но мы принимали эти решения, когда ситуация улучшалась. Безусловно, будут строжайшие меры работы с этими делегациями, - подчеркнул Хабиров.