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Общество15 июня 2021 10:07

Алан Марзаев возглавил министерство ЖКХ Башкирии

Ранее он был министром транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев будет исполнять обязанности главы министерства ЖКХ республики. О кадровом назначении сообщили руководитель региона Радий Хабиров.

– Первым замом министра ЖКХ я назначил Марзаева Алана Викторовича. И вторым указом я возложил на него обязанности министра. Мы все проговорили. Обо всем переговорили. Слаженная команда уже сформирована. Задач на министерстве ЖКХ у нас очень, очень много.

Напомним, Алан Марзаев ушел в отставку с должности министра транспорта Башкирии 1 марта текущего года. На этом посту он успел проработать всего год. После увольнения он числился помощником Хабирова.