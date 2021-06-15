Начальник башкирской ГИБДД Динар Гильмутдинов уходит в отставку. Сегодня он прощается со своим коллективом. Об этом сообщили «Пруфы».

По данным издания, увольнение главного гаишника республики связано с его участием в выборах в Госдуму. Он занял первое место по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу на праймериз «Единой России».

Предполагается, что обязанности главного госавтоинспектора в регионе пока будет исполнять Владимир Севастьянов. Он заместитель Гильмутдинова. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Динар Гильмутдинов служил в дорожной полиции с 1991 года. В марте 2005 года он возглавил ГИБДД Башкирии.