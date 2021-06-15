Синоптики пообещали в Башкирии 30-градусную жару

Температура воздуха днем будет колебаться между 31 и 33 градусами

В ближайшие три дня в Башкирии прогнозируется 30-градусная жара. Сильных дождей не ожидается. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 15 июня, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет южный, умеренный, в течение дня возможны порывы до сильного. Температура воздуха составит 26-31°.

Завтра, 16 июня, характер погоды не изменится: минимум осадков и южный ветер. Ночью столбики термометров покажут 15-20° (местами до 10°), днем – 28-33°.

Кратковременные дожди и грозы в регионе прогнозируются в четверг, 17 июня. Существенное влияние на температуру воздуха это не окажет: ночью 15-20°, днем 26-31°.