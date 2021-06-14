Уроженка Башкирии спасла ночью на трассе 9-летнего мальчика

инстаграм: @and_hristos

Уроженка Башкирии, которая ведет свой блог в Инстаграм под псевдонимом Kris, рассказала на своей страничке в соцсети, что минувшей ночью по пути из Белорецка в Магнитогорск спасла 9-летнего мальчика.

– Возвращалась домой и в районе Укшука подобрала 9-летнего мальчика, одет неплохо. Укшук – это кладбище, было темно, он уже прошел освещенную местность и направлялся в сторону города Магнитогорск, – записала сториз девушка.

По ее словам, ребенок сказал, что идет в Магнитогорск к своему брату. Неравнодушная уроженка Белорецка подобрала его и отвезла в отделение полиции. Она заявила, что в настоящий момент ждет решения по наказанию родителей мальчика.

– В тот вечер перед нами ехали десятки машин, и никто не остановился, чтобы спросить у ребенка хотя бы куда он направляется и почему идет по трассе один ночью, – отметила девушка.