Названа доля тяжелых пациентов с коронавирусом в Башкирии

Минздрав Башкирии сообщил, сколько пациентов с коронавирусом находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным ведомства, всего госпитализировано по состоянию на 14 июня 177 человек. Из них в тяжелом состоянии - 31, на ИВЛ находятся три пациента.

В ведомстве также сообщили, что амбулаторно сейчас лечатся 1 397 человек. Напомним, что за последние сутки выявили 91 заболевшего. Число умерших достигло 540.

Минздрав также сообщил, что количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки выросло на 110 человек.