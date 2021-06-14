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Общество14 июня 2021 17:36

Мать из Башкирии лишили родительских прав из-за опасных условий для ребенка

Женщина пила, не следила за ребенком и заставляла его жить в антисанитарии
Источник:kp.ru
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Мелеузовский суд принял решение ограничить местную жительницу в родительских правах. Также постановлено передать ребенка опекуну.

В сообщении пресс-службы суда передается, что в первый раз иск был подан еще в 2020 году, но тогда суд не выявил, что оставление несовершеннолетнего с матерью является опасным для него. Повторно с исковым заявлением обратился в апреле 2021 году опекун ребенка, сообщив, что его мама употребляет алкоголь, не следит за несовершеннолетним и содержит его в антисанитарных условиях.

Изучив все материалы дела, суд согласился ограничить женщину в родительских правах и передать ребенка опекуну.