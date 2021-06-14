МЧС: в Башкирии ожидается усиление ветра

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике объявлено штормовое предупреждение. По информации спасателей, переданной со ссылкой на «Башгидрометцентр» сообщается, что 15 июня в регионе ожидается усиление ветра.

По имеющейся информации, порывы ветра достигнут 17 м/с. Прогноз актуален на дневное время. Также известно, что в регионе сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.

– Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, – предупредили в МЧС.