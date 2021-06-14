Очевидцы из Башкирии засняли издевательства детей над инвалидом

Черный список Салавата

Очевидцы из Салавата сообщили об издевательствах над инвалидом. По словам свидетеля, опубликовавшего кадры с места событий, все произошло на детской площадке в одном из дворов города – в микрорайоне 94. Двое детей кидали камнями в человека с ограниченными особенностями.

– Куда катится наша молодежь? Родители, срочно примите меры, – прокомментировал свой пост очевидец.

В ответ молодой человек, который подвергся нападению, изначально не предпринимал никаких попыток защититься и ввел себя абсолютно неагрессивно. Впоследствии он все же вспугнул детей и сам ушел на другой конец площадки.

– Среди детей всегда такие были, есть и будут. Главное, чтобы свои так не делали, и с такими не водились, – прокомментировали произошедшее местные жители.