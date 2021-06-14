Два исторических здания в Уфе продают за 20 млн рублей

Дом Хакимова, фото: Башкультнаследие/vk.com

Два уфимских объекта культурного наследия выставлены управлением земельных и имущественных отношений на продажу. Речь идет о двух этажах Дома Хакимова на улице Мустая Карима, 6, а также о втором доме усадьбы Набатовых на улице Карла Маркса, 45.

Первоначальная стоимость первого и второго этажа Дома Хакимова оценивается в 5 и 3,5 млн рублей. Дом Набатовых оценен в 11,1 млн рублей. Победитель аукциона будет известен 9 июля. Им станет участник, предложивший максимальную цену.

Новые собственники будут обязаны соблюдать требования по содержанию старинных зданий, следует из аукционной документации.