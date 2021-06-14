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Общество14 июня 2021 11:49

В Башкирии предложили ввести новые ограничения

Депутаты выступают за запрет массовых мероприятий
Источник:kp.ru
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Депутаты регионального отделения партии ЛДПР предложили ограничить проведение массовых мероприятий из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу.

По информации Ufatime.ru, представители партии направили письмо с предложением премьер-министру Андрею Назарову, отметив, что несмотря на то, что в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, в Башкирии по-прежнему разрешены массовые мероприятия.

– Количество пиковых значений достигло уровня 2020 года, – указано в письме.

Во фракции предполагают, что ограничения помогут снизить рост заболеваемости и сэкономят средства бюджета, которые можно будет потратить на борьбу с COVID-19.