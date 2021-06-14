Расследовать инцидент со сбитым самокатчиками дедушкой намерен Следком Башкирии

Фото: Альберт Галиакберов

Пресс-служба Следственного комитета сегодня, 14 июня, сообщила, что в ведомстве ходатайствуют о передаче из органов внутренних дел материалов по факту наезда электросамокатчиков на пожилого уфимца. Расследованием, как уточнили в СК, будет заниматься отдел по Советскому району.

– Следственный отдел по Советскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по вышеуказанному факту из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки, – передали в СК.

«Комсомолка» писала, что 12 июня, на проспекте Октября в Уфе электросамокат на полной скорости врезался в 82-летнего Роберта Галиакберова. Виновники произошедшего, со слов родственников, не стали дожидаться медиков, а просто подняли его и оставили в таком состоянии. Близкие обратились в полицию, злоумышленников удалось опознать по камере.