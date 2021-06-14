«Вся нижняя часть вдребезги»: маленькая девочка в Башкирии попала в беду

Родители молятся. смотря на фотографии их доченьки, когда она была еще совсем маленькой

В Башкирии открыты сборы на помощь 7-летней девочке. Как сообщается в социальных сетях на странице благотворительного проекта «Ярдам», маленькая Амина попала под колеса автомобиля.

ЧП произошло 12 июня, когда девочку сбил автомобиль. Чтобы спасти ребенка понадобилась серьезная операция, для чего были вызваны врачи из Уфы. В настоящий момент состояние девочки оценивается, как крайне тяжелое.

– Вся нижняя часть вдребезги, мочевой пузырь лопнул, гениталии и органы повреждены тазовыми костями, – рассказывается об состоянии Амины.

На сегодняшний день медики уже провели операцию и ввели ребенка в искусственную кому. Представители проекта также рассказали, что мама пострадавшей сейчас беременна и находится на восьмом месяце.

Если вы хотите помочь семье девочки, то можете присоединиться к сбору, организованному благотворительным проектом.